В Закарпатье мужчина убил жену и трое суток держал труп в доме. Вместе с мужчиной все это время проживал 4-летний сын. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Установлено, что между 38-летней потерпевшей и ее 37-летним сожителем на почве ревности возникла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес женщине многочисленные телесные повреждения.

Причиной смерти женщины, по заключению судмедэкспертизы, стала асфиксия.

Открыто уголовное производство, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

"15 января на линию "102"поступило сообщение о том, что в доме в селе Великие Лучки Мукачевского района работники социальной службы обнаружили тело женщины без признаков жизни", - сообщили в полиции.

Ранее мы писали о том, что в супермаркете Киева умер посетитель.