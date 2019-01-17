У новому році вже є і одна смерть від кору. У Львові померла 36-річна жінка. Хвороба починалася з високої температури. Наступного дня в жінки з'явилася висипка на обличчі, розповідають медики. На третій день її вже в тяжкому стані поклали до реанімації. Під наглядом лікарів жінка перебувала добу, але врятувати її не змогли.

"Кір дав ускладення на пневмонію - запалення легень. У неї була виражена енцефалопатія - порушення свідомості, збудженість. вона одразу поступила до нас в реанімацію. Проводилася інтенсивна терапія. Але на жаль вона померла на другий день від гостро-серцевої недостатності", - пояснює Віктор Токарєв, завідувач відділення інтенсивної терапії Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.