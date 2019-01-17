Сьогодні в Грузії оголошено жалобу за загиблими

Четверо людей загинули, ще п'ятеро травмовані - внаслідок вибуху в багатоповерхівці у Тбілісі. Серед жертв є діти. За попередніми даними, на одному з поверхів житлового комплексу рвонув газ.

Уцілілих мешканців будинку евакуювали. Поліція відкрила провадження щодо порушення правил безпеки. Сьогодні в Грузії оголошено жалобу за загиблими.