На даху бібліотеки Ліона вибухнули газові балони [ Редактировать ]
Потужний вибух прогримів у французькому Ліоні. Здетонували кілька газових балонів на даху університетської бібліотеки. Там їх зберігали будівельники, що проводили ремонтні роботи.
Після вибуху на даху спалахнула пожежа. Проте за годину її вдалося взяти під контроль. Будівлю евакуювали, троє людей дістали незначні травми.
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