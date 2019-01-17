А от мешканцям будинку-привиду в столиці ремонту ніхто не обіцяє. Понад 20 років тому його визнали аварійним, але там і досі мешкають сім'ї з маленькими дітьми. Як виживають - бачила Ольга Клюєва.

На цьому фото Наталя ще дитина. Жінка показує статтю в газеті майже двадцятирічної давнини. Вже тоді у 1998 журналіст писав, що цей будинок по вулиці Далека 25 визнали небезпечним для проживання і обіцяють негайно знести.

"Обещания. Да, да. Вот, вот. Никто никогда не приезжает. Потеряли нас и все".

Потворна, небезпечна будівля досі стоїть і перетворює життя 12 мешканців на справжнє комунальне пекло. Незважаючи на безліч аварійних ситуацій і чисельні висновки багатьох комісій про те, що будинок не придатний для житла

"Канализация у нас постоянно забивается и все фекалии текут прямо по лестнице и нам приходится перепрыгивать все это", - говорить Наталия Слепченко, мешканка аварійного будинку.

Каналізація, що регулярно прориває прямо на сходи, не найгірша страшилка будинку привиду. Димохід який ледь тримається на недолугому даху з кожним роком все більше завалює зруйнованими цеглинами. Пічники, які мають контролювати відведення диму, сюди давно не заходять. Мешканці побоюються, що одного ранку можуть просто не прокинутись.

"Могут просто кирпичи засыпаться и поумираем от угарного газа".

В компанії, яка займається обслуговуванням, нам пояснили - будинок належить Міноброни і комунальні послуги для нього обмежені.

"Аварійний він чи не аварійний такого чіткого документу, де буде написано, що він дійсно аварійний я не бачила 23 58 Там затверджено тільки вивезення рідких нечистот та сантехник, який до них пару раз приїжджає".

Хто несе відповідальність за мешканців, які щодня ризикують життям в аварійному будинку і чому його не відселяють, нам не пояснили. Незважаючи на жахливі умови, люди регулярно сплачують рахунки за комунальні послуги, половина з яких давно відсутні.

А наразі збирають гроші на ремонт димоходу, та власноруч латають фундамент, який весняний паводок може просто не витримати.