Грецький уряд залишився при владі [ Редактировать ]
Уряд грецького прем'єра - Алексіса Ципраса - залишився при владі. Питання про довіру - поставив сам очільник уряду після того, як подав у відставку міністр оборони - протестуючи через угоду з Македонією.
Нагадаю, в обмін на згоду останньої змінити назву Афіни пообіцяли зняти вето на вступ Скоп'є до НАТО і ЄС. Депутати підтримали угоду минулого тижня. Щоб вона набула чинності, також потрібне схвалення грецького парламенту.
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