Сполучені Штати стримуватимуть Росію та Китай ядерним арсеналом, а не тільки глобальною системою протиракетної оборони.

Про це, зокрема, йтиметься у сьогоднішній доповіді Дональда Трампа щодо системи ПРО - заявив напередодні представник призидентської адміністрації.

За його словами, у Білому домі переконані Москва і Пекін мають чималий ракетний арсенал, тож вплинути на їхню політику можна буде лише через серйознішу - ядерну - зброю.

Водночас представник Білого дому зазначив: очільник США - прагне налагодити відносини з обома країнами.