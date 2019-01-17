США впливатимуть на політику Пекіну та Москви ядерною зброєю [ Редактировать ]
Сполучені Штати стримуватимуть Росію та Китай ядерним арсеналом, а не тільки глобальною системою протиракетної оборони.
Про це, зокрема, йтиметься у сьогоднішній доповіді Дональда Трампа щодо системи ПРО - заявив напередодні представник призидентської адміністрації.
За його словами, у Білому домі переконані Москва і Пекін мають чималий ракетний арсенал, тож вплинути на їхню політику можна буде лише через серйознішу - ядерну - зброю.
Водночас представник Білого дому зазначив: очільник США - прагне налагодити відносини з обома країнами.
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