Теракт у сирійському місті Манбідж. 16 людей загинули. Серед них четверо американські військові. Смертник підірвався поблизу ресторану в середмісті, коли поруч був патруль США.

Іще чотирьох поранених забрали гелікоптером. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Ісламська держава". Військові Сполучених Штатів перебувають у Сирії задля підтримки тамтешніх курдів.