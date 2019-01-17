ІДІЛ взяло відповідальність за смерть американців у Сирії [ Редактировать ]
Теракт у сирійському місті Манбідж. 16 людей загинули. Серед них четверо американські військові. Смертник підірвався поблизу ресторану в середмісті, коли поруч був патруль США.
Іще чотирьох поранених забрали гелікоптером. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Ісламська держава". Військові Сполучених Штатів перебувають у Сирії задля підтримки тамтешніх курдів.
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