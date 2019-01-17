Біженець-терорист отримав п'ять років в'язниці [ Редактировать ]
У Бельгії засудили сирійського біженця за підготовку теракту. Це не перший випадок, коли мігрантів засуджують або ж позбавляють права на перебування в країні через підозру в тероризмі. Олена Абрамович розкаже більше.
Сирійський біженець Ахмед випробовував саморобну бомбу в себе на подвір'ї у бельгійському містечку на кордоні з Францією. Так і потрапив під увагу поліції. Затримали його торік у лютому, після того як слідчі отримали додаткові докази про підготовку теракту від американських спецслужб. Місяці судової тяганини - і Ахмеда посадили за ґрати на 5 років - це максимальне покарання.
Новини про спійманих терористів у Бельгії з'являються чи не щомісяця. Так минулого тижня поліція заарештувала чоловіка із судимістю за тероризм, який викрав з прокуратури жорсткий диск із матеріалами про розтин жертв Брюсельських терактів 2016 року.
"Підозрюваний 1991 року народження був арештований за крадіжку 5 січня 2019 року. Усі звинувачення він відкидає. Слідчі поки що не повернули викрадені речі", - говорить Дені Гома речник брюссельської прокуратури.
Затримали минулого тижня в Брюсселі й підозрюваного в постачанні зброї для Паризьких терактів, скоєних у листопаді 2015. Франція та Бельгія інтенсивно співпрацюють в антитерористичній боротьбі. Часто радикалізація злочинців відбувається у в'язницях, тож країни розробляють спільні методи звітування про радикалізованих випущених на волю.
"Наші дві країни повинні працювати негайно і злагоджено над моніторингом засуджених за тероризм, пов'язаний з радикальним ісламом, а також щодо інших затриманих, які, очевидно, були залучені до процесу радикалізації", - говорить Едуард Філіп, прем'єр-міністр Франції.
Саме у в'язниці планував скоїти теракт і винуватець грудневої стрілянини на різдвяному ярмарку в Страсбурзі. За даними слідства, які потрапили до французьких ЗМІ, страсбурзький терорист ділився такими планами із сусідами по камері.
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