В киевском транспорте контролеры будут ездить с полицией [ Редактировать ]
В Киеве на маршрутах городского транспорта вместе с контролерами будут патрулировать сотрудники Нацполиции. Об этом предприятие "Киевпасстранс" сообщило в Facebook.
Такое решение приняли в коммунальном предприятии "Киевпасстранс" после неоднократных скандалов с безбилетными пассажирами.
Ранее мы писали о том, что пассажир выпал из переполненной маршрутки.
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