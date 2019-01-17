В Киеве на маршрутах городского транспорта вместе с контролерами будут патрулировать сотрудники Нацполиции. Об этом предприятие "Киевпасстранс" сообщило в Facebook.

Такое решение приняли в коммунальном предприятии "Киевпасстранс" после неоднократных скандалов с безбилетными пассажирами.

Ранее мы писали о том, что пассажир выпал из переполненной маршрутки.