Під ковпаком. Німецькі спецслужби відтепер наглядатимуть за правими популістами. Об'єктом спостереження стала партія "Альтернатива для Німеччини" та два її крила. Детальніше - Тетяна Логунова.

Альтернатива для Німеччини у полі зору німецьких спецслужб. Федеральне відомство з охорони Конституції бере під контроль найбільшу опозиційну партію країни. Яка представлена у Бундестазі і в усіх земельних парламентах Німеччини. Щоб перевірити - чи не порушують праві популісти Конституцію країни.

Про намір детально вивчити і оцінити діяльність політичної сили - шеф німецької контррозвідки повідомив особисто. Томас Хальденванг заявив - слідкуватимуть за партією та іі осередками.

"За "Альтернативою для Німеччини" - ми поки що будемо уважно спостерігати. Щодо діяльності її осередків "Молодої Альтеранативи" і руху "Крило" в нас вже є певні підозри", - говорить Томас Хальденванг, голова відомства з охорони Конституції.

"Молоду Альтернативу" і рух "Крило" - підозрюють у правому екстремізмі, ксенофобії і розпалюванні ворожнечі. Спецслужби зібрали матеріали - фрагменти виступів правих популістів на мітингах і демонстраціях. Наприклад, ось такі.

"Це наша нація. Наша держава. Наша країна. І ми будемо відвойовувати її шматок за шматком", - говорить Бйорн Хьоке, лідер фракції "Альтернатива для Німеччини" у парламенті Тюрінгіі, голова руху "Крило".

Відтепер спецслужби мають право прослуховувати активістів політичних рухів. А також засилати в ряди цих організацій агентів під прикриттям. Лідери "Альтернативи для Німеччини" у відповідь вже погрожують судами.

"Рішення про нагляд за партією - ми вважаємо нейприйнятним. І будемо вживати всіх необхідних юридичних заходів", - говорить Александер Гауланд, лідер фракції "Альтернатива для Німеччини" у Бундестазі.

А поки що, як повідомляють ЗМІ, керівництво партії порадило своїм членам не давати інтерв'ю на слизькі для партії теми. Аби раптом не сказати зайвого.