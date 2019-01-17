У паризькому акваріумі відкрили виставку медуз. Під одним дахом показали одразу 45 видів цих морських тварин серед них і небезпечні для життя людини. Щоб розмістити всіх, знадобилося понад два десятки резервуарів.

Так організатори хочуть привернути увагу відвідувачів до проблем глобального потепління та забруднення океану. Мовляв, це сприяє різкому збільшенню популяції медуз у світі, що може порушити природний баланс на планеті.