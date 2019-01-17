Украина усилила охрану границы с Россией [ Редактировать ]
Украинские пограничники усиливают охрану на границе с Россией, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"На восточной границе пограничники усиливают охрану государственных рубежей… В рамках проведения данных мероприятий к охране участка государственной границы с Российской Федерацией в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей дополнительно привлечены специальные подразделения Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, для выполнения задач пограничные подразделения обеспечены всеми материальными и техническими средствами для автономных действий в зимний период. Также дополнительные пограничные резервы в составе ста человек отправлены на Буковину.
"Несмотря на определенную прогнозируемую активизацию перемещения незаконных мигрантов и табачных изделий в страны ЕС, руководство пограничного ведомства направило на Буковину дополнительные резервы для прикрытия направлений возможной противоправной деятельности", - отметили в пресс-службе.
Ранее мы сообщали о том, что страна НАТО построит остров у границ России.
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