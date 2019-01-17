В Мариуполе перевернулась маршрутка с пассажирами (фото) [ Редактировать ]
В Мариуполе столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль, в результате чего маршрутка перевернулась. В результате инцидента пострадал человек, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Донецкой области.
"17 января в 15:02 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на перекрестке ул. Троицкая и ул. Куприна в г. Мариуполь Донецкой области... На месте происшествия спасатели выяснили, что произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси", - говорится в сообщении.
Фото: ГСЧС
На момент ДТП в маршрутке находились двое пассажиров и водитель. В результате столкновения маршрутное такси упало на бок. Один из пассажиров получил ушиб грудной клетки, однако от госпитализации отказался. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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