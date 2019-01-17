Суд заблокировал создание клона "Оппозиционного блока" [ Редактировать ]
Окружной административный суд Киева признал противоправным и постановил отменить решение государственного регистратора Заяц Ю.А. о регистрации изменений и учредительных документов и сведений о Политической партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития", содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, на основании которого внесена запись в Единый государственный реестр №10701050009059768 от 22 декабря 2018 года.
Суд также обязал Министерство юстиции Украины изъять запись из Единого государственного реестра и восстановить сведения о полном и сокращенном наименовании политической партии в состоянии, существовавшем до внесения изменений в Единый государственный реестр.
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