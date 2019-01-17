Перший продуктивний день після зимових канікул. У Верховній Раді сьогодні побільшало депутатів і вони нарешті змогли проголосувати.

Ухвалили, зокрема, скандальний "церковний" законопроект. Та вкотре відхилили проект постанови про скасування мораторія на продаж сільгосп земель. Усі подробиці - далі.

Під релігійними гаслами політики почали збиратися в залі. Незважаючи на те, що у конституції України чорним по білому прописано, що держава не може втручатися в церковні питання, спікер все рівно дає настанови та пояснює всім, чому парламент таки має втрутитись у справи вірян.

"Наше завдання, як депутатів ВРУ впорядкувати цей процес, аби переходи відбувались виключно мирно, в цивілізований спосіб", - говорить Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.

Суть законопроекту, зміна релігійними громадами своєї приналежності.

"Релігійні громади об'єднуються, роблять збори, на цих зборах вони ухвалюють рішення про зміну своєї підлеглості. Люди, які проголосували за це рішення - повинні будуть його підписати, потім воно повинно бути зареєстровано, це все згідно з чинним законодавством, просто ця процедура і алгоритм трошки детальніше розписаний", - говорить Ірина Подоляк, народний депутат, член комітету ВР з питань культури та духовності.

По полудні в сесійній залі таки взялись за розгляд документу. Ключова зміна, яку ухвалив вчора профільний комітет - полягає в тому, що рішення про зміну парафії ухвалюється не половиною громади, а двома третинами. А під час переходу з церковним майном нічого не можна буде зробити. Однак питання власності, котру передавали громадам благодійники - у залі навіть не розглядали.

"Після того, як релігійна громада ухвалила рішення про зміну підлеглості - накладається мораторій на можливість відчудження її майна до того часу, поки ця процедура не буде юридично завершена", - говорить Віктор Єленський, народний депутат, член комітету ВР з питань культури та духовності.

"Наша команда послідовно підтримує всі рішення, які дозволять Україні отримати незалежну помісну церкву, тому що українська мова, українська церква і українська армія це підвалини фундаменту незалежної держави, але ми категорично заперечуємо проти того, що нинішня влада, президент Порошенко перетворили питання церкви, Томосу - на принизливу цинічну політтехнологію", - говорить Олег Ляшко, народний депутат, лідер Радикальної Партії.

Та більшість фракцій все рівно попри вимоги конституції таки підтримали документ. Щоправда, через незначну кількість депутатів ухвалили закон тільки з другої спроби. Як виявилось в перший раз - не додала голосів - ударівська частина блоку Порошенка.

"Безумовно, у групи Удар є свою особиста позиція, що стосовно віри, духовних переконань, у нас в групі є вільне голосування, це особиста, підкреслюю, особиста позиція кожного депутата", - говорить Артур Палатний, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

Не дали своїх голосів і опозиційні політики, там категорично заявляють, що держава і так вже занадто втрутилась у церковні справи.

"Ми голосуємо проти, тому що ми вважаємо, що взагалі прийняття будь-якого закону, який стосується церкви - це протирічить конституції держави, а парламент, як законодавчій орган - він повинен дотримуватись конституції і бути гарантом, разом з президентом, а на жаль, діючий президент використовує церковну тему як елемент передвиборчої програми", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За Життя".

Після голосування дві фракції попросили перерву, згодом зібрати обранців вже не вдалося. Залишилось - лише обговорювати законопроекти, адже всі голосування не набирали і двісті голосів.