Окрім церковної тематики говорили сьогодні в парламенті і про соціальні виплати. Для цього провели засідання спеціальної ради. Чого нардепи вимагали від Уряду - знає Юлія Жешко.

Жити чи доживати - це питання обговорювали на засіданні соціальної ради в парламенті. Пенсіонери, ветерани та колишні військовослужбовці переконували депутатів, що їх обікрали.

"Нас обокрали в 2018 году, нам не выплатили 6 тысяч ежемесячно. А за год это набегает 60 тысяч. Нам не доплатят в этом году. И только в 2020м году, если мы живы и здоровы будем".

Йдеться про виплату пенсій та збереження пільг ветеранам і учасникам бойових дій. Та поговорити з незадоволеними людьми на цю тему погодились одиниці. Лише опозиціонери.

"Ми подавали заяви в КС. І варто сказати, що ми досягли того, що КС прийняв 2 важливих рішення. Перше - визнав неконституційним рішення про відміну пільг ліквідаторам ЧАЕС. Це було в липні. І наприкінці року прийняв рішення, що неконституційно залишили без пільг всіх ветеранів", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За Життя".

Проблему вбачають в тому, що обіцянки чиновники - не виконують. А якщо й виконують, то точно не на користь українців.

"Те все надбавки, которые у меня были их просто ликвидировали. 40 лет службы в Советской армии".

"Мы хотим обсудить и выработать совместный план действий на 2019, рабочую карту и обязательно добится справедливых решений. Другого пути уже нет. Потому что людям надеятся на политиков, на власть уже не приходится", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, ініціатор національної платформи "Жінки за мир".

Тим часом, пенсіонери вимушені відмовляти собі у всьому. Це стосується в першу чергу продуктів харчування, не кажучи вже про якісь інші потреби.

"Те, що можна було, ми вже від цього відмовились. Навіть газетку купити вже нам немає за що. Ну ви ж знаєте, як нам ветеранам сьогодні жити. Не живемо, а доживаємо", - говорить Платон Карпенко, ветеран.

Все через те, що влада вчергове, вирішила зекономити на тих, хто потребує підтримки. Натомість, біля 20 мільярдів з бюджету виділяє одним лише правоохоронцям - нагадав засновник "Опозиційної платформи - за життя" Юрій Бойко. Каже, схема стара як світ.

"В бюджеті грошей не вистачає, вони це розуміють. І починають обмежувати кількість людей, які отримують субсидії. В тому числі - за рахунок так званої монетизації", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За Життя".

Аби вчергове нагадати державі про себе - з Верховної Ради люди вирушили до стін Кабміну. Вимагали конкретних дій.

"Ми сьогодні ставимо клеймо ганьби на цьому Кабміні і урядові. І звертаємось до гаранта Конституції, щоб навів лад у державі", - говорить Микола Ковальчук - член президії Кіровоградської асоціації ветеранів.

Українці втомилися від пустих обіцянок. Як наслідок, згідно з усіма соцопитуваннями, ступінь довіри до влади суттєво зменшився. Та попри це політики, все рівно діють так само, як і десять років тому.

"Мы выиграли КС. Мы ждали его решения три года. Хватит бегать от ветеранов. Это люди, которые защитили нашу страну. Люди, которые по сей день помогают друг другу выжить", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, ініціатор національної платформи "Жінки за мир".

"У мене немає ілюзій, що все це буде виконано при цій владі. Але, чому ці рішення важливі - тому що після зміни влади, за пів року, ми до цих питань повернемось. Ми внесли і законодавчі документи, які в нас є, які наша група внесла, і рішення судів. Це добра база, аби одразу підняти це питання піти шляхом відновлення пільг", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За Життя".

Якісно змінити життя в країні можна, запевняє Юрій Бойко. Аби це зробити - необхідно лише дотримуватись Конституції і ухвалити низку соціальних законопроектів. Які давно припадають пилом у Раді. Парламентська більшість їх блокує.