І сьогодні Юрій Бойко засновник "Опозиційної платформи - За Життя" подав документи до ЦВК для реєстрації кандидатом в президенти України.

На порозі Центральної виборчої комісії Юрія Бойка зустрічають сотні його соратників та прихильників. Майже всіх, політик знає особисто, тож зупиняється на кілька хвилин аби привітатись із кожним. За словами Бойка, балотуватись вирішив, аби нарешті повернути мир та відновити економіку в країні.

"Я йду в президенти України для того, щоб змінити сьогоднішню владу. Сьогоднішній режим за п'ять років свого існування перетворив 9 із 10 українців в жебраків, нічого не зробив для досягнення мирну в Україні, знищив промисловість і веде Україну в нікуди. Для того, щоб припинити це, щоб повернути в країну мир спокій, відновити промисловість, відновити стабільність і дати людям надію на майбутнє я зареєструвався і йду в президенти України. Я впевнений, що я переможу, тому що зі мною дуже багато людей. Дуже багато людей, поділяє ті ж самі цілі, які я вам сказав, і я вважаю, що перемога буде за нами", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Кандидатуру Юрія Бойка вже підтримали десятки громадських організацій з усієї країни. Люди впевнені, політик зможе вивести країну з кризи.

"Для нас сегодня нужен мир, без мира сегодня не может быть никаких других прогрес сов, движений, и улучений. Поэтому мы видим сегодня единственного кандидата, который может организовать в этой старне мирное сосуществование с другими странами, которые находятся вокруг нас. Выработать правильную политику с западом, определиться в политике с Россией. И для этого у нас есть такой опытный, грамотный менеджер государства, как Юрий Бойко, и поэтому мы верим в него, будем идти с ним в команде для того, чтобы он победил", - говорить Олександр Качний, голова Київської обласної організації "Опозиційна платформа - За Життя".

Оцінку перемоги Бойка на президентських виборах дали політичні експерти.

"Шанси дуже високі, зокрема Юрій Бойко один із фаворитів виборчої кампанії, тому що у нього достатньо високий рейтинг. Після об'єднання з Вадимом Рабіновичем цей рейтинг почав зростати. Він почав претендувати на лідери взагалі всього опозиційного поля, а пропозиція у нас завжди перемагає на виборах - це раз, а по-друге у Юрія Бойка є структура, яка може довести меседжі виборчої кампанії до вибороців, і довести її до виборців і захистити результат, що немало важно в нашій країні, де до виборчого законодавства достатньо так грайливо ставляться", - говорить Тарас Загородній, політтехнолог.

Є висока підтримка виборців. Не тільки на умовному південному-сході, як хочуть часто представити, але і по всій країні.

Втім за словами Юрій Бойка, треба готуватись до брудної передвиборчої кампанії та масових фальсифікацій на виборах. Політик заявив, що вже є перші випадки підкупу виборців.

"Ми вже бачимо, що будуть намагання фальсифікації. Ми вже бачимо що БПП масово роздає гроші, в нас дуже багато сигналів з міст і цифри від тисячі до півтори тисячі гривень, які людям пропонують, за те щоб вони проголосували за діючого президента. Але народ мудрий, вони кажуть: ми гроші беремо, ми знаємо що вони їх накрали, ми гроші беремо, але голосувати будемо так як підкаже серце. І я вважаю, що кампанія буде брудна, але ми наша команда, позиція наша ми за те щоб вибори були чесними, тому що суспільство чекає чесних виборів", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За Життя".

Юрій Бойко закликав усіх кандидатів у президенти провести вибори чесно, адже саме через масовий підкуп виборців, до влади приходили ті, хто розвалив з рештою економіку та залишив українців на межі бідності.