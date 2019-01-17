Закарпаття замело. Негода охопила всі райони області. Кучугури подекуди вище парканів. У деяких будівлях під вагою снігу обвалюються дахи. Мар'яна Мартин розкаже більше.

Від самого ранку жителі села Загаття на вулиці. Всі з лопатами - розчищають проходи до будинків. Інакше не пройти. Снігу намело до поясу. Подекуди кочугури сягають рівня парканів. Доріжку прокладає і охоронець місцевої школи.

"Я вже міряв. Повише, мене два метри із лопатою з тачкою", - говорить Іван Данканич, охоронець Колоднянської школи.

Сніг на Закарпатті йшов майже тиждень. На даху шкільної їдальні його було стільки, що покрівля не витримала. Страшний гуркіт розбудив охоронця.

"Столова, ісе туй їли діти. Лиш таперька столи переносили утій гет, бо вона просто ся розсіла криша. Воно як, не проломилося лиш просіла то ще видите стара штукатурка. Ще тот сірок чи як, клали. Очеред", - говорить Володимир Миско, завгосп Колоднянської ЗОШ.

Кілька років тому дах приміщення, де розташовані класи, відремонтували. А от до їдальні, що в окремій будівлі, руки не дійшли. Хоча споруда - далеко не нова і вже більше п'ятдесяти років без капремонту. Покрівля - прогнила і просіла під вагою снігу. Чиновники обіцяють - роботи почнуть навесні.

"Обвалилась там, получается шиферная сама крыша. Площадь порядка 450 кв. м. Будем с этой цифрой обращаться в обладминистрацию. Там есть специальный, резервный фонд для таких случаев, есть заложеные гроши", - говорить Олександр Горін, голова Іршавської РДА.

Після інциденту їдальна на замку. А школярі вимушені їсти прямо за партами.

"Тимчасово наші дітки харчуються тут вони приносять із собою бутерброди, хто що. Ми їм розкладаємо парти і вони сідають і їдять смачного вам дітки - дякуємо", - говорить Наталія Данканич, вчитель Колоднянської школи.

"Туй файно ми в компанії, а нее так розділяємо. Я люблю коли всій клас їсть разом", - говорять Тарас Кучма та Богдан Канчій, учні Колоднянської школи.

У школі кажуть - до роботи кухарі стануть вже з наступного тижня, але дітей до їдальні - поки не пускатимуть. Обіди будуть розносити по класах. За розробку проектно-кошторисної документації - керівництво закладу вже взялося. За попередніми підрахунками - на ремонт потрібно близько одного мільйона двохсот п'ятдесяти тисяч гривень.