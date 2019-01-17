У Сумах житлова п'ятиповерхівка розповзається на очах. Будівля згори донизу у тріщинах. Мешканці побоюються, що споруда будь-якої миті обвалиться. Подробиці - далі в сюжеті.

На цій багатоповерхівці перші тріщини з'явилися ще рік тому.

"Трещина проходит в основном по подъезду номер три и по подъезду номер два. Сплошные трещини, начинаются от крыши дома и до низа. В каком состоянии наш дом, будет он падать или нет?" - говорить Віктор Шилкін, мешканець аварійного будинку.

Щодня тріщин стає дедалі більше.

"Якщо тріщина оця буде збільшуватися - полетить уся система опалення і так далі".

"Трещит бесконечно, бесконечно. - Ви чуєте тріск? - Конечно. Каждый день слышу этот треск. Мне кажется, что оно уже и в комнате, уже что-то начинает", - говорить Ірина Слюсар, мешканка аварійного будинку.

Місцями дірки в стінах - у ширину долоні. Крізь деякі квартири можна навіть вулицю побачити.

"Вот вы увидите, насколько одна стена от другой отъехала. И точно так же по низу, просто оно не совсем доломалось, открыто. И вот с кухни плитка падает, отклеивается", - говорить Валентина Полторак.

Люди звернулися по допомогу до чиновників. Комісія з управління інфраструктури зёясувала - будинок руйнується через стічні води, які йдуть прямісінько до підвалу та підмивають фундамент. Батагоповерхівку визнали аварійною і вже розробили проект капітального ремонту.

"Вартість робіт по будинку задля усунення всіх недоліків і приведення його до нормального стану сягає 4 млн 317 тис грн. Сюди входить опалубка, підсилення фундаментного покриття, підсилення стін, де пішли тріщини, утеплення всього будинку", - говорить Віктор Павленко, в. о. директора департаменту інфраструктури Сум.

Чиновники обіцяють внести будинок до плану ремонтів першої черги. Проте чи знайдуть усю необхідну суму невідомо. Адже загалом на рік на всі ремонти житлового фонду в бюджеті є трохи більш ніж 16 мільйонів. Тож обіцяють зробити найнеобхідніше, щоб будинок не розвалився остаточно.