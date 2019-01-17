Супруга Адольфа Гитлера Ева Браун никогда не занималась сексом с супругом. Женщина не вступала в интимную связь с фюрером из-за редкого гинекологического заболевания, которое затрудняет половой акт и делает его болезненным. Об этом сказано в ее биографии, написанной Томасом Лундмарком, передает DailyMail.

Врожденное заболевание Браун подтвержает переписка женщины с мюнхенским гинекологом Густавом Шолтеном, а также пометки Браун в ее календаре и слова сына доктора, который однажды делал Браун операцию. Об отсутствии физической близости Браун и Гитлера также известно из других источников. Женщина сама признавалась в этом своему переводчику, эсесовцу Ойгену Дольману.

Также были получены дополнительные подтверждающие сведения от смотрителя резиденции Бергхоф, чья жена регулярно убирала постельное белье фюрера. Лундмарк отметил, что Браун сама предложила лидеру нацистской Германии защиту от слухов о его личной жизни. По его словам, она фактически жила ради него, в то время, как фюрер ее использовал.

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