Крещение Господне 2019: что категорически нельзя делать со святой водой [ Редактировать ]
Уже с вечера 18 января начинают праздновать Крещение Господне в Украине, то есть с Крещенского сочельника.
Главный обряд праздника – водосвятие, то есть освящение воды. Святят ее как непосредственно в церквях, так и в специальных прорубях, вырубленных во льду в форме креста – так называемых иорданях.
Когда можно освятить воду в церкви
На Крещение воду в церквях начинают святить с вечера 18 января, то есть в Крещенский сочельник. Во многих храмах освященную воду для питья раздают уже после обеда 18 января. Крестят воду и утром 19 января.
Более того, считается, что вода в иорданях остается освященной до самого отдания Богоявления, то есть окончания празднования Крещения 2019, которое состоится 27 января.
По народным приметам, любая вода, на которую в ночь с 18 на 19 января попали лунные лучи, считается освященной самими Небесами. Поэтому в старину (а во многих регионах Украины и сейчас) в эту ночь специально оставляют на подоконниках в прозрачных емкостях заранее набранную воду.
В этих же купелях проводят крещенские купания – перед этим исповедовавшись и причастившись в церкви.
Свойства святой воды
Освященная вода считается целебной: она укрепляет веру в человеке и помогает излечиться от болезней.
Водой, освященной на Крещение, принято святить затем свой дом. Делают это правой рукой по часовой стрелке. Начинать непременно нужно от входной двери, осеняя крестом каждый угол, и заканчивать ею же. Тем самым люди ограждают свой дом от злых сил и нечисти.
Верующие люди пьют святую воду ежедневно по утрам – по чайной ложке и обязательно после молитвы. При этом считается, что ни в коем случае нельзя пить святую воду в дурном настроении или со злыми мыслями – так вода теряет все свои чудодейственные свойства.
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