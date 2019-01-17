Супруг Елизаветы II попал в аварию (фото) [ Редактировать ]
Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп попал в дорожную аварию. 97-летний герцог Эдинбургский не пострадал в инциденте, который произошел неподалеку от королевского Сандрингемского дворца в графстве Норфолк. Букингемский дворец сообщил, что авария произошла с участием еще одного автомобиля, а на месте происшествия работает полиция, передает "Униан".
Фото: kl.fm
Принц Филипп сам находился за рулем автомобиля Range Rover. Инцидент произошел, когда он выезжал на трассу А149. По словам очевидцев, в результате аварии автомобиль герцога перевернулся. Герцогу помогли ему выбраться из машины. Он был в сознании, но изрядно шокирован случившимся.
Герцог Эдинбургский смог покинуть место происшествия без посторонней помощи. Двум людям, находившимся в другом автомобиле, была оказана медицинская помощь. Они получили небольшие травмы.
Ранее мы писали о том, что Елизавета II шокировала британцев рождественской речью.
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