В ТГК договорились провести аудит компании "Вода Донбасса" [ Редактировать ]
Экономическая рабочая подгруппа Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась провести аудит компании "Вода Донбасса" для последующих капвложений, сообщает "УНН".
Экономическая подгруппа обсудила актуальные вопросы водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", пишет издание.
"Стороны договорились провести с помощью Международного комитета Красного Креста аудит компании "Вода Донбасса". Это основная предпосылка для капвложений", - сказал представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
По его словам, "Вода Донбасса" работает с обеих сторон линии соприкосновения, и она жизненно важна для Донецкой области. Кроме того, Сайдик, подводя итоги 2018 года, отметил, что число гражданских жертв в зоне конфликта в Донбассе сократилось более чем в два раза по сравнению с 2017-м. Чиновник добавил, что в результате введения "рождественского перемирия" на Донбассе, которое согласовали во время предыдущего заседания ТКГ, количество случаев нарушения режима тишины сократилось.
по теме
Ситуация на Донбассе: силы ООС уничтожили группу боевиков
Силы ООС ответили на атаку террористов, которые обстреляли грузовик ВСУ на Донбассе
Террористы обстреляли грузовик украинских военных, есть жертвы
В результате обстрела грузового автомобиля "Урал" пострадали украинские солдаты
Война на Донбассе: боевики понесли потери
За прошедшие сутки боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня
Біля селища Жабуньки військові вступили у бій з бойовиками
Тяжка доба для наших військових. Десятеро бійців постраждали на Донбасі. П'ятеро - поранені, інші п'ятеро зазнали контузії
Українські військові атакували бойовиків у районі селища Жабуньки
Десять українських військових постраждали минулої доби на Донбасі. П'ятеро з них - поранені, інші п'ятеро - зазнали контузії