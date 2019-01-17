Экономическая рабочая подгруппа Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась провести аудит компании "Вода Донбасса" для последующих капвложений, сообщает "УНН".

Экономическая подгруппа обсудила актуальные вопросы водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", пишет издание.

"Стороны договорились провести с помощью Международного комитета Красного Креста аудит компании "Вода Донбасса". Это основная предпосылка для капвложений", - сказал представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

По его словам, "Вода Донбасса" работает с обеих сторон линии соприкосновения, и она жизненно важна для Донецкой области. Кроме того, Сайдик, подводя итоги 2018 года, отметил, что число гражданских жертв в зоне конфликта в Донбассе сократилось более чем в два раза по сравнению с 2017-м. Чиновник добавил, что в результате введения "рождественского перемирия" на Донбассе, которое согласовали во время предыдущего заседания ТКГ, количество случаев нарушения режима тишины сократилось.

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