Суд отменил арест акций "Газпрома": реакция Украины [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
Суд швейцарского кантона Цуг своим решением об обеспечительных мерах на акции российской компании "Газпром" подтвердил действительность решения арбитража и возможность принудительного исполнения этого решения в Швейцарии.
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
В НАК сообщили, что зарегистрированные в Швейцарии компании Nord StreamAG и Nord Stream2AG "заверили судебных исполнителей, что они не могут выполнить решение суда о заморозке акций, принадлежащих "Газпрому", поскольку акции выпущены в документальной форме, и у них таких акций нет".
Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа, Швеция, отменил свое предыдущее решение о приостановке исполнительных действий в отношении решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром".
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