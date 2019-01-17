Суд швейцарского кантона Цуг своим решением об обеспечительных мерах на акции российской компании "Газпром" подтвердил действительность решения арбитража и возможность принудительного исполнения этого решения в Швейцарии.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

В НАК сообщили, что зарегистрированные в Швейцарии компании Nord StreamAG и Nord Stream2AG "заверили судебных исполнителей, что они не могут выполнить решение суда о заморозке акций, принадлежащих "Газпрому", поскольку акции выпущены в документальной форме, и у них таких акций нет".

Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа, Швеция, отменил свое предыдущее решение о приостановке исполнительных действий в отношении решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром".