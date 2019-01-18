Ребенок три дня провел взаперти с трупом (фото) [ Редактировать ]
Житель Закарпатья убил супругу и три дня жил взаперти в доме с ее телом и 4-летним сыном.
Все началось с того, что соседи заметили во дворе злосчастного дома бездыханное тело мужчины и вызвали правоохранителей. Хозяин дома сказал, что не знает умершего. Но на этом все не закончилось. Позже соседей встревожил тот факт, что несколько дней никто из дома не выходит, не видно и хозяйки.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По данным пресс-службы полиции области, правоохранители выяснили, что в тот вечер 37-летний хозяин дома поссорился со своей 38-летней супругой. Дело дошло до побоев, после чего мужчина задушил благоверную.
После убийства тело несколько дней пролежало в доме. Но самое ужасное не это. Вместе с телом мертвой женщины все это время в одном доме находился ее 4-летний сын и сам убийца.
Ранее мы сообщали, как мать зарубила топором дочь из-за выпускного платья.
по теме
Бабушка на глазах у детей убивала бездомных собак
В Днепропетровской области пенсионерку осудили за жестокое убийство бездомных собак
Девочка сбежала от убийцы ее родителей после трех месяцев заточения
Леденящая душу история всколыхнула весь мир: жуткая история, которую даже самый извращенный режиссер фильмов ужасов не смог бы воспроизвести
Работник Uber признался в массовом убийстве
Убийца заявил, что приложение якобы "поработило" его во время работы
Убийство сотрудника Госохраны: подозреваемому избрали меру пресечения
В суде избрали меру пресечения Петру Очеретяному, задержанному по подозрению в убийстве сотрудника Управления госохраны
Под Одессой мужчину забили до смерти из-за пакета с едой
В Одесской области пакет с продуктами стал причиной жесткого убийства