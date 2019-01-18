Национальный банк Украины на 18 января 2019 года понизил курс гривны почти на две с половиной копеек – до 28,03 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2803,3609 гривны (+2,5107);

– 100 евро – 3194,7101 гривны (+4,8218).

Напомним, что курс криптовалюты резко вырос.