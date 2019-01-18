Курс доллара в Украине стремительно растет [ Редактировать ]
Национальный банк Украины на 18 января 2019 года понизил курс гривны почти на две с половиной копеек – до 28,03 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2803,3609 гривны (+2,5107);
– 100 евро – 3194,7101 гривны (+4,8218).
Напомним, что курс криптовалюты резко вырос.
по теме
НБУ повысил курс доллара
Национальный банк Украины на 18 января 2019 года установил официальный курс доллара
Курс валют в Украине на 17 января
Национальный банк Украины на 17 января 2019 года повысил курс гривны
Курс доллара в Украине стремительно растет
Национальный банк Украины на 16 января 2019 года понизил курс гривны
Курс доллара в Украине резко вырос
Национальный банк Украины (НБУ) на 8 января 2019 года повысил официальный курс доллара
НБУ значительно понизил курс евро
Национальный банк Украины на 4 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро