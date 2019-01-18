18 января: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
18 января - 18-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 347 дней.
Крещенский сочельник
Крещенский сочельник - это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение.
Название праздника "сочельник" происходит от слова "сочиво". Сочиво - это специальное обрядовое блюдо, которое в обязательном порядке присутствует на столе в этот праздник. Его готовят из пшеницы или риса. Зерна размачивают, а затем добавляют мед, орехи, мак, изюм.
Обычно 18 января в Крещенский сочельник вся семья собирается за праздничным столом. Начинать трапезу можно лишь вечером, когда в небе появится первая звезда. Сначала читают молитву, а затем пробуют праздничные постные угощения. После торжественной трапезы обычно христиане отправляются в храмы.
Крещенский сочельник является завершением Рождественских святок. Считается, что в этот вечер заканчивают ворожить, гадать, колядовать.
Ранее мы писали, где можно купаться на Крещение в Киеве.
Именины 18 января
Маргарита, Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Матфей, Мина, Михей, Роман, Сергей, Татьяна, Фома.
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