Погода в Украине в пятницу, 18 января, будет теплой, в большинстве областей страны будет солнечно, осадки ожидаются только на западе страны.

Днем температура воздуха составит от 1° тепла в восточных и северных областях страны, до 5−7° тепла на юге, сообщают в Укргидрометцентре.

В Киеве 18 января ожидается солнечная погода, без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла. Днем столбики термометров покажут 1−3° тепла.

В пятницу во Львове синоптики обещают осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0−2° тепла, днем ​​2−4°.

В Днепре завтра, 18 января, будет солнечно, без осадков днем ​​и ночью. Столбики термометров днем ​​покажут 2−4° тепла, а ночью температура воздуха опустится до 3−5° мороза.

В Харькове в пятницу синоптики не прогнозируют осадков. Температура воздуха днем ​​2−4° тепла, ночью будет прохладнее — 4−6° мороза.

В Одессе в пятницу, 18 января, будет тепло. Днем столбики термометров поднимутся до 5−7° тепла. Ночью синоптики прогнозируют небольшие морозы — 1−3° ниже нуля.

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