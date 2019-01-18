В четверг, 17 января, в столице Колумбии Боготе возле полицейской академии прогремел взрыв, в результате погибли по меньшей мере восемь человек.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление местных чиновников.

Первоначально мэр Боготы Энрике Пеньялоса сообщил, что при взрыве погибли пять человек, еще десять получили ранения. Он назвал взрыв террористическим актом.

Mi solidaridad con nuestros policías frente a acto terrorista en la Escuela General Santander. Los colombianos pueden tener la certeza que los criminales no intimidaran a nuestro Estado — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 17 января 2019 г.

По предварительным данным, взрывное устройство, установленное в автомобиле, сработало во время построения студентов академии генерала Сантандера.

Ранее мы также писали о том, что в известном французском университете прогремел взрыв.