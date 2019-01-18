Британська прем'єрка не приїде на Всесвітній економічний форум у Давосі через труднощі з Брекзитом.

Зараз Тереза Мей бере активну участь у переговорах з парламентарями щодо угоди про вихід з ЄС. Однак британська делегація таки прибуде до Давоса, хоча і без Мей.

На Всесвітньому економічному форумі не буде також Дональда Трампа - через шатдаун у США, і Еммануеля Макрона - через протести "жовтих жилетів".