Brexit зірвав плани Терези Мей [ Редактировать ]
Британська прем'єрка не приїде на Всесвітній економічний форум у Давосі через труднощі з Брекзитом.
Зараз Тереза Мей бере активну участь у переговорах з парламентарями щодо угоди про вихід з ЄС. Однак британська делегація таки прибуде до Давоса, хоча і без Мей.
На Всесвітньому економічному форумі не буде також Дональда Трампа - через шатдаун у США, і Еммануеля Макрона - через протести "жовтих жилетів".
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