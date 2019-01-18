У Сумах розвалюється житлова п'ятиповерхівка [ Редактировать ]
У Сумах житлова п'ятиповерхівка розповзається на очах. Будинок зверху донизу у тріщинах, діри не лише на фасаді, а й у квартирах. Мешканці бояться, що будівля будь-якої миті обвалиться.
Чи можна цьому якось зарадити - дізнавалися наші кореспонденти.
На цій багатоповерхівці перші тріщини з'явилися ще рік тому.
"Трещина проходит в основному по подъезду номер три и по подъезду номер два. Сплошные трещины, начинаются от крыши дома и до низа. В каком состоянии наш дом, будет он падать или нет?", - непокоїться Віктор Шилкін, мешканець аварійного будинку.
Щодня тріщин стає дедалі більше:
"Якщо тріщина оця буде збільшуватися - "полетить" уся система опалення і так далі".
"Трещит бесконечно, бесконечно. - Ви чуєте тріск? - Конечно. Каждый день слышу этот треск. Мне кажется, что оно уже и в комнате уже что-то начинает", - розповідає Ірина Слюсар, мешканка аварійного будинку.
Місцями, дірки в стінах у ширину долоні. Крізь деякі квартири можна навіть вулицю побачити.
"Вот вы увидите, насколько одна стена от другой отъехала. И точно так же понизу, просто оно не совсем доломалось, открыто. И вот, с кухни плитка падает, отклеивается", - показує Валентина Полторак, мешканка аварійного будинку.
Люди звернулися по допомогу до чиновників. Комісія з управління інфраструктури з'ясувала - будинок руйнується через стічні води, які йдуть прямісінько до підвалу та підмивають фундамент. Батагоповерхівку визнали аварійною і вже розробили проект капітального ремонту.
"Вартість робіт по будинку задля усунення всіх недоліків і приведення його до нормального стану сягає 4 млн 317 тис грн. Сюди входить опалубка, підсилення фундаментного покриття, підсилення стін, де пішли тріщини, утеплення всього будинку", - зазначив Віктор Павленко, в. о. директора департаменту інфраструктури Сум.
Чиновники обіцяють внести будинок до плану ремонтів першої черги. Проте, чи знайдуть усю необхідну суму - невідомо. Адже загалом на рік на всі ремонти житлового фонду в бюджеті є трохи більш ніж 16 мільйонів. Тож обіцяють зробити найнеобхідніше, щоб будинок не розвалився остаточно.
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