У Сумах житлова п'ятиповерхівка розповзається на очах. Будинок зверху донизу у тріщинах, діри не лише на фасаді, а й у квартирах. Мешканці бояться, що будівля будь-якої миті обвалиться.

Чи можна цьому якось зарадити - дізнавалися наші кореспонденти.

На цій багатоповерхівці перші тріщини з'явилися ще рік тому.

"Трещина проходит в основному по подъезду номер три и по подъезду номер два. Сплошные трещины, начинаются от крыши дома и до низа. В каком состоянии наш дом, будет он падать или нет?", - непокоїться Віктор Шилкін, мешканець аварійного будинку.

Щодня тріщин стає дедалі більше:

"Якщо тріщина оця буде збільшуватися - "полетить" уся система опалення і так далі".

"Трещит бесконечно, бесконечно. - Ви чуєте тріск? - Конечно. Каждый день слышу этот треск. Мне кажется, что оно уже и в комнате уже что-то начинает", - розповідає Ірина Слюсар, мешканка аварійного будинку.

Місцями, дірки в стінах у ширину долоні. Крізь деякі квартири можна навіть вулицю побачити.

"Вот вы увидите, насколько одна стена от другой отъехала. И точно так же понизу, просто оно не совсем доломалось, открыто. И вот, с кухни плитка падает, отклеивается", - показує Валентина Полторак, мешканка аварійного будинку.

Люди звернулися по допомогу до чиновників. Комісія з управління інфраструктури з'ясувала - будинок руйнується через стічні води, які йдуть прямісінько до підвалу та підмивають фундамент. Батагоповерхівку визнали аварійною і вже розробили проект капітального ремонту.

"Вартість робіт по будинку задля усунення всіх недоліків і приведення його до нормального стану сягає 4 млн 317 тис грн. Сюди входить опалубка, підсилення фундаментного покриття, підсилення стін, де пішли тріщини, утеплення всього будинку", - зазначив Віктор Павленко, в. о. директора департаменту інфраструктури Сум.

Чиновники обіцяють внести будинок до плану ремонтів першої черги. Проте, чи знайдуть усю необхідну суму - невідомо. Адже загалом на рік на всі ремонти житлового фонду в бюджеті є трохи більш ніж 16 мільйонів. Тож обіцяють зробити найнеобхідніше, щоб будинок не розвалився остаточно.