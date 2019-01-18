Мешканцям столичного будинку-привиду ремонту ніхто не обіцяє. Понад 20 років тому його визнали аварійним, але там досі живуть сім'ї з маленькими дітьми. Їхні умови - бачила Ольга Клюєва.

"Это моя мама, это я маленькая, мой брат и сестра", - на цьому фото Наталя - ще дитина. Жінка показує статтю в газеті майже 20-річної давнини. Уже тоді 1998 року журналіст писав, що цей будинок на вулиці Далека, 25 визнали небезпечним для проживання і обіцяють негайно знести.

"Обещания "да", "да", "вот-вот". Никто никогда не приезжает, потеряли нас и все", - скаржиться Олександр Гаган, мешканець аварійного будинку.

Потворна, небезпечна будівля стоїть і досі, перетворюючи життя 12 мешканців на справжнє комунальне пекло. Попри безліч аварійних ситуацій і численні висновки багатьох комісій про те, що будинок не придатний для проживання.

"Канализация у нас постоянно забивается и все фекалии текут прямо по лестнице и нам приходится перепрыгивать все это дерьмо", - обурена Наталія Слепченко, мешканка аварійного будинку.

Каналізація, що регулярно прориває прямо на сходи, - не найгірше жахіття будинку-привиду. Димохід, який ледь тримається на недолугому даху, щороку дедалі більше завалює зруйнованими цеглинами. Пічники, які мають контролювати відведення диму, сюди давно не заходять. Мешканці побоюються, що одного ранку можуть просто не прокинутись:

"Могут просто кирпичи засыпаться и помрем от угарного газа".

У компанії, яка опікується обслуговуванням, нам пояснили - будинок належить "Міноборони", і комунальні послуги для нього обмежені.

"Аварійний він чи не аварійний - такого чіткого документу, де буде написано, що він дійсно аварійний - я не бачила. Там затверджено тільки вивезення рідких нечистот та сантехнік, який до них пару раз приїжджає".

Хто несе відповідальність за мешканців, які щодня ризикують життям, залишаючись в аварійному будинку, і чому його не відселяють, нам не пояснили. Незважаючи на жахливі умови, люди регулярно сплачують рахунки за комунальні послуги, половина з яких - давно відсутня. А наразі збирають гроші на ремонт димоходу та власноруч латають фундамент, який може просто не витримати весняного паводка:

"Фундамент можно разобрать руками!"