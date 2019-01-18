Волноваха отримала військово-цивільну адміністрацію [ Редактировать ]
Президент України Петро Порошенко утворив військово-цивільну адміністрацію міста Волновахи. За документом, усі необхідні адміністративні процедури має провести командувач Об'єднаних сил та голова Донецької ВЦА.
Волноваха - населений пункт у Донецькій області неподалік лінії розмежування. У 2014-2015 роках там точилися запеклі бої. Місто і околиці обстрілювали з боку окупованих територій. Чотири роки тому російські найманці на під'їзді до Волновахи обстріляли пасажирський автобус. Загинуло 12 людей.
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