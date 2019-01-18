Ситуація на передовій

13 разів бойовики відкривали там прицільний вогонь по українських позиціях. Поранений один військовий.

Із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї нападники атакували поблизу Водяного, Пісків та Кримського. А на околицях Південного ворог застосував міномети забороненого калібру.

Підрозділи Об'єднаних сил були змушені стріляти у відповідь - за даними розвідки, трьох бойовиків знищено.