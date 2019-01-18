На Донбасі постраждав український військовий [ Редактировать ]
13 разів бойовики відкривали там прицільний вогонь по українських позиціях. Поранений один військовий.
Із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї нападники атакували поблизу Водяного, Пісків та Кримського. А на околицях Південного ворог застосував міномети забороненого калібру.
Підрозділи Об'єднаних сил були змушені стріляти у відповідь - за даними розвідки, трьох бойовиків знищено.
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