Закарпаття замело. Негода охопила всі райони області. Кучугури подекуди вище парканів. У деяких будівлях під вагою снігу обвалюються дахи. Мар'яна Мартин розкаже більше.

Від самого ранку жителі села Загаття - на вулиці. Всі з лопатами - розчищають проходи до будинків, інакше - не пройти. Снігу намело по пояс. Подекуди кучугури сягають рівня парканів. Доріжку прокладає і охоронець місцевої школи.

"Я вже міряв, вище мене - 2 метри", - говорить Іван Данканич, охоронець Колоднянської школи.

Сніг на Закарпатті йшов майже тиждень. На даху шкільної їдальні його було стільки, що покрівля не витримала. Страшний гуркіт розбудив охоронця.

"Столова, оце тут їли діти. Лиш тепер столи перенесли отуди, бо дах просто розвалився. Воно як, не проломилося - лише просіло. То ще, бачите, стара штукатурка, тоді ще очерет клали", - показує Володимир Миско, завгосп Колоднянської ЗОШ.

Кілька років тому дах приміщення, де розташовані класи, відремонтували. А от до їдальні, що в окремій будівлі, руки не дійшли. Хоча споруда далеко не нова і вже більше 50 років без капремонту. Покрівля прогнила і просіла під вагою снігу. Чиновники обіцяють - роботи почнуть навесні.

"Там обвалилась шиферная крыша. Площадь, порядка 450 кв. м. Будем с этой цифрой обращаться в обладминистрацию. Там есть специальный, резервный фонд для таких случаев, заложены деньги", - говорить Олександр Горін, голова Іршавської РДА.

Після інциденту - їдальня на замку. А школярі вимушені їсти прямо за партами.

"Тимчасово наші дітки харчуються тут, вони приносять із собою бутерброди, хто що. Ми їм розкладаємо парти і вони сідають і їдять", - говорить Наталія Данканич, вчитель Колоднянської школи.

У школі кажуть - до роботи кухарі стануть вже з наступного тижня, але дітей до їдальні поки не пускатимуть. Обіди будуть розносити по класах. За розробку проектно-кошторисної документації керівництво закладу вже взялося. За попередніми підрахунками, на ремонт потрібно близько 1 мільйона 250 тисяч гривень.