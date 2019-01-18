Ученые из США выяснили, что физическая активность может улучшать память и другие когнитивные функции мозга, пишет EurekAlert!.



В результате проведенного исследования они пришли к выводу, что этому способствует физическая активность. В эксперименте приняли участие 454 человека. Они проходили различные тестирования на физическую активность и работу мозга на протяжении 20 лет. После смерти они также дали разрешение изучить свой мозг.



"Наша исследовательская группа измерила уровень физической активности участников эксперимента, в среднем, за два года до смерти. Затем мы проверили их мозговую ткань после смерти и обнаружили, что большая двигательная активность может оказывать защитное воздействие на мозг", - рассказал один из ученых.

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