На гірськолижному курорті з-під лавини врятували лижників [ Редактировать ]
Двох лижників витягли з-під лавини на гірськолижному курорті в американському штаті Нью-Мексико.
Чоловіків знайшли за 20 хвилин після обвалу. Обох доправили у місцеві лікарні у критичному стані. Що викликало лавину - поки що невідомо.
Цю лижну трасу відкрили у 2015 році, і досі там таких інцидентів не було.
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