Двох лижників витягли з-під лавини на гірськолижному курорті в американському штаті Нью-Мексико.

Чоловіків знайшли за 20 хвилин після обвалу. Обох доправили у місцеві лікарні у критичному стані. Що викликало лавину - поки що невідомо.

Цю лижну трасу відкрили у 2015 році, і досі там таких інцидентів не було.