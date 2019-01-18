Чоловік британської королеви принц Філіп потрапив у аварію. Інцидент стався неподалік королівського маєтку в селищі Сандрінґем.

Позашляховик, за кермом якого сидів 97-річний герцог, зіткнувся з іншою автівкою і перекинувся. Принцу Філіпу допомогли вибратися з салону машини. Він не постраждав. Двоє пасажирів іншої автівки зазнали незначних травм.

За процедурою, герцогу Единбурзькому довелося пройти тест на алкогольне сп'яніння. Він виявився негативним. Чому трапилася аварія - з'ясовує поліція.