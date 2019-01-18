Постійний пункт моніторингу ОБСЄ в окупованому Криму та скасування псевдовиборів на Донбасі - вимагає Київ. Напередодні про це українська сторона заявила в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Представники Росії блокують усі пропозиції щодо звільнення заручників, - зазначила після зустрічі віце-спікер Ірина Геращенко. Позиція України така: без будь-яких умов звільнити військовополонених моряків.

Крім того, наприкінці січня-початку лютого Київ готовий передати 25 російських громадян з українських тюрем - в обмін на політв'язнів Кремля, і цього ж дня - 19 заручників з окупованих територій обміняти на сепаратистів.