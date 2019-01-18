Понад півтори тисячі щигликів намагався вивезти іноземець з України. За словами волонтерів, частина пташок загинула на складі тимчасового зберігання в аеропорту "Бориспіль". Їх утримували в тісних ящиках без води та їжі.

Громадянина Лівану затримали на митному контролі через фальшиві документи. Птахів зловмисник мав переправити до Йорданії. Загальна їхня вартість - близько 80 тисяч гривень. Іноземця затримали, а вцілілих пернатих згодом випустять на волю.