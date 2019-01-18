З України намагалися вивезти рідкісних птахів [ Редактировать ]
Понад півтори тисячі щигликів намагався вивезти іноземець з України. За словами волонтерів, частина пташок загинула на складі тимчасового зберігання в аеропорту "Бориспіль". Їх утримували в тісних ящиках без води та їжі.
Громадянина Лівану затримали на митному контролі через фальшиві документи. Птахів зловмисник мав переправити до Йорданії. Загальна їхня вартість - близько 80 тисяч гривень. Іноземця затримали, а вцілілих пернатих згодом випустять на волю.
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