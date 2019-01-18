ЄС очікує від Росії негайного звільнення українських моряків [ Редактировать ]
Україна закликає світ посилити тиск на Росію для звільнення полонених моряків, - про це повідомив голова представництва України в ООН Володимир Єльченко.
Дипломат передав офіційне звернення вітчизняного МЗС до генсека Організації з проханням поширити його на 73 сесії Генасамблеї.
Належного лікування бранців і доступу консулів очікує від Росії Євросоюз, - про це йдеться у заяві речника представництва ЄС в Україні. Крім цього, в документі зазначили, що 15 дипломатичним місіям Євросоюзу відмовили в праві спостерігати за судовим процесом у Лефортовському суді.
Нагадаємо, 15-16 січня там на три місяці продовжили арешт усім 24 українським морякам, захопленим у Керченській протоці наприкінці листопада.
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