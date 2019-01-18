Міста Східниця та Борислав, що на Львівщині, - практично без води. Жителям її подають лише раз на добу - на кілька годин.

Чому решту часу крани у квартирах - порожні? З'ясовувала Христина Гашенко.

У Бориславі до січня 2019 воду до квартир водоканал подавав двічі на день. Зранку та ввечері. Тепер лише ввечері. Щонайбільше три години на добу, бідкаються мешканці.

Павло Павлович показує пластмасову бочку на балконі. В ній запаси води на добу. Втім, для приготування їжі - її не використовує.

"Я приношу, недалеко побудована дочка, криниця є. Я тою водою постійно є от чай. Щоб варити то все на тій воді", - говорить Павло Попик, житель Борислава.

Більшість жителів міста для приготування їжі воду купують. За літр викладають щонайменше гривню. Світлана підраховує - на місяць це чималі витрати для сімейного бюджету. Та ще й комунальникам доводиться платити немало - 26 грн за один куб.

"Тече з крану таке болото. Воду не дають цілодобово, то як можна платити такі гроші?!. І ми беремо окремо купляємо ту воду, щоб дітям зварити їсти", - говорить Світлана, жителька Борислава.

У місцевому водоканалі пояснюють, вмикають насоси для подачі води лише раз на добу - через подорожчання електроенергії. Раніше систему вмикали вночі, оскільки дешевше. З першого січня різницю у вартості електрики вдень і вночі - скасували.

"У зв'язку з тим, що відмінили троьохзонний облік електричної енергії, нас поставали перед фактом - чи ми будемо качати вночі, чи ми будемо використовувати напівпіковий тариф, чи будемо використовувати піковий. Вартість електричної енергії буде нараховуватись 2 грн 86 коп за кіловат", - говорить Ярослав Лопушанський, директор КП "Вододар" м. Борислав.

Аби мешканці Борислава мали воду двічі на день із міського бюджету потрібно виділити Водоканалу майже мільйон гривень - щоби той зміг розрахуватися за енергоносії. Або ж удвічі підняти тарифи на воду для населення. Наразі чиновники готові виділити лише 400 тисяч гривень.

"Скажімо, поки будемо адаптовуватися до сучасних умов роботи підприємства. Сподіваємося, що внесуть зміни в чинне законодавство і повернуть тризонний облік. Це би було взагалі логічно і це було б правильно", - говорить Ігор Яворський, міський голова Борислава.

Допоки міські чиновники сподіваються на законодавчі зміни, жителям Борислава та Східниці доводиться робити чималі запаси води.