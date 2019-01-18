Делегація США не поїде на Всесвітній економічний форум до Давоса через шатдаун.

Дональд Трамп розіслав відповідні листи членам делегації. Американський президент заявив - семиденна екскурсія зачекає, коли 800 тисяч держпрацівників не отримують зарплатню.

За словами Трампа, зараз делегації краще бути у Вашингтоні та обговорювати з ним спорудження стіни на південному кордоні.