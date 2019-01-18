В Черкасском художественном музее прошло торжественное закрытие выставки Огюста Родена "Предчувствие будущего". Об этом сообщает Фонд гуманитарного развития Украины.

Произведения Родена, которые всегда собирают очереди в лучших музеях планеты, в Черкассах демонстрировались впервые. Выставку ждал сенсационный успех: с прошлого ноября ее посетили тысячи жителей Черкасс и поэтому срок экспозиции был специально продлен на месяц. А местные издания назвали "Предчувствие будущего" одним из главных событий 2018 года в жизни города.

Фото: посетители выставки Родена "Предчувствие будущего"

У выставки была гуманитарная цель: поддержать Черкасскую детскую художественную школу имени Даниила Нарбута. Благодаря благотворительным взносам посетителей удалось собрать 20 000 гривен. На эти средства для школы закуплен учебный инвентарь, который не обновлялся в течение последних сорока лет.

"Тот толчок развитию города и его общины, который дала выставка Родена, невозможно переоценить. Вопреки агрессивной политической кампании, охватившей всю страну, Черкассы обратились к фундаментальным основам, на которых должно держаться здоровое общество. К культуре, образованию, прогрессу. Ведь сам Роден говорил, что если человека не кормить, то он будет питаться отбросами, а если ему не давать культурную пищу, он будет питаться бредовыми идеями.

посетители выставки Родена "Предчувствие будущего"

По словам Людмилы Веселовой, директора школы имени Нарбута, выставка Родена привела к невиданному росту числа детей, которые хотят учиться художественному искусству. Это самое амбициозное достижение, о котором мы могли только мечтать: способствовать развитию нашего следующего поколения, которое будет говорить с миром на языке культуры и гуманитарных ценностей", - рассказала Наталья Заболотная, инициатор выставки, президент Фонда гуманитарного развития Украины.

Как сообщила Заболотная, в результате общественного резонанса выставки, местная власть пообещала отныне не обделять художественную школу своим вниманием и учесть необходимые на ее ремонт средства при формировании бюджета.

Наталья Заболотная также отметила, что Фонд гуманитарного развития Украины уже готовит следующие проекты в Черкассах и Черкасской области.

"Выставка Родена, без преувеличения, на время вернула Черкассы на культурную карту Европы. Но мы мечтаем о том, чтобы ни Черкассы, ни другие города области с этой карты никогда не исчезали. Ведь именно здесь находится духовное сердце Украины: крупнейшего европейского государства, чьи граждане сейчас упорно борются за европейские ценности. В этом году мы во второй раз проведем в Каневе международный экономико-гуманитарный форум Ukrainian ID. Он будет посвящен созданию Конституции ценностей - стратегического документа, который должен регулировать ответственное отношение общества, власти, бизнеса к будущему нашей страны", - отметила президент Фонда гуманитарного развития Украины.

Выставка Родена еще несколько дней будет открыта для посетителей - до 20 января.