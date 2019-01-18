В Китае начался суд над состоятельным бизнесменом по фамилии Чжан. Владелец компании по торговле недвижимости долгое время, расположенной в провинции Цзянсу, долгое время состоял в браке сразу с тремя женщинами, пишет changeua.

Самое интересное, что женщины даже и не подозревали о существовании друг друга. Причем жены Чжана были соседками: для собственного удобства он поселили их в городе Куньшань в расположенных рядом домах - в радиусе одного километра. Благодаря этому предприимчивый китаец везде поспевал и казался окружающим образцовым семьянином. Свои частые отлучки объяснял командировками. За неделю он умудрялся совершать более дюжины перемещений между тремя домами. Сообщается, что у бизнесмена было по одному ребенку от каждой супруги. Благодаря своему богатству, Чжан без труда содержал все три семьи.

Впервые Чжан женился на женщине по имени Рен в 2015 года. Год спустя заключил брак со второй женой - Чен. А в 2017 году пошел под венец с Вон. Он нашел уязвимость системы и каждый раз справлял свадьбу в разных провинциях. Оказалось, что в офисах местных ЗАГСов не было объединенной базы заключенных браков. Вторая и третья жены считают Чжана хорошим мужем. Вторая супруга называет его очень заботливым и говорит, что он часто самостоятельно мыл посуду после обеда. Именно Чен в прошлом году раскрыла секрет Чжана. Она обнаружила переписку мужа с другой женщиной и проследила за ним. А затем они вместе с третьей женой заявили на Чжана в полицию.

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