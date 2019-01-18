В России столкнулись два истребителя [ Редактировать ]
На Дальнем Востоке России столкнулись два истребителя Су-34. Военные самолеты столкнулись в воздухе во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.
"По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе", - заявил источник.
Проводится поисковая операция, судьба экипажей устанавливается. Источиник добавил, что экипаж одного самолета катапультировался.
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