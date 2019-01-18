На Дальнем Востоке России столкнулись два истребителя Су-34. Военные самолеты столкнулись в воздухе во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

"По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе", - заявил источник.

Проводится поисковая операция, судьба экипажей устанавливается. Источиник добавил, что экипаж одного самолета катапультировался.

Ранее мы сообщали о том, что под Житомиром разбился украинский истребитель.