Творожная запеканка на завтрак: лучший рецепт [ Редактировать ]
Запеканка - прекрасное блюдо для завтрака. Для вкусной запеканки следует взять свежий творог. Лучше, если он будет кисловатым, а не пресным - так вкус запеканки получится выразительнее. Те, кто на диете, могут использовать обезжиренный творог, но вкуснее всего запеканка из творога средней жирности, пишет "Сегодня".
Творожная запеканка со сметаной
Ингредиенты:
1 кг творога
1 стакан молока
4 яйца
1 стакан сахара
2 ст.л. манки
1-2 ст.л. сметаны
ваниль - по вкусу
изюм - по вкусу
Рецепт приготовления:
Творог протереть через сито - так консистенция запеканки получится нежной и воздушной. Творог также можно перебить блендером или размять вилкой.
Влить молоко и перемешать, добавить предварительно замоченный и промытый изюм.
Яйца взбить с сахаром, добавить ваниль. Влить получившуюся смесь к творогу и перемешать.
Добавить манку, перемешать.
Форму диаметром 23-25 см или небольшой противень смазать маслом и выложить творожную массу. Она будет довольно жидкой. Сверху смазать сметаной.
Запекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 1 час.
Вынуть запеканку из духовки и оставить остывать в форме в течение 20 минут, затем перевернуть на тарелку. Подавать со сметаной или йогуртом.
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