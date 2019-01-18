Запеканка - прекрасное блюдо для завтрака. Для вкусной запеканки следует взять свежий творог. Лучше, если он будет кисловатым, а не пресным - так вкус запеканки получится выразительнее. Те, кто на диете, могут использовать обезжиренный творог, но вкуснее всего запеканка из творога средней жирности, пишет "Сегодня".

Творожная запеканка со сметаной

Ингредиенты:

1 кг творога

1 стакан молока

4 яйца

1 стакан сахара

2 ст.л. манки

1-2 ст.л. сметаны

ваниль - по вкусу

изюм - по вкусу

Рецепт приготовления:

Творог протереть через сито - так консистенция запеканки получится нежной и воздушной. Творог также можно перебить блендером или размять вилкой.

Влить молоко и перемешать, добавить предварительно замоченный и промытый изюм.

Яйца взбить с сахаром, добавить ваниль. Влить получившуюся смесь к творогу и перемешать.

Добавить манку, перемешать.

Форму диаметром 23-25 см или небольшой противень смазать маслом и выложить творожную массу. Она будет довольно жидкой. Сверху смазать сметаной.

Запекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 1 час.

Вынуть запеканку из духовки и оставить остывать в форме в течение 20 минут, затем перевернуть на тарелку. Подавать со сметаной или йогуртом.

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