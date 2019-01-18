Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что строительству газопровода "Северный поток-2" не помешают даже санкции США. По его словам, Россия может самостоятельно завершить строительство, передает "Корреспондент".

Министр отметил, что сейчас при участии ЕС ведутся переговоры о сохранении украинского транзита, но они потеряют смысл, если США введут санкции и россияне самостоятельно достроят газопровод.

"Этот проект не сорвет уже никто. Санкции США могут привести к выходу из него западных компаний, в том числе немецких концернов. Это, однако, не приведет к сворачиванию проекта. В таком случае Россия реализует его самостоятельно, и тогда уже никто не будет иметь влияния на сохранение транзита газа через Украину", - заявил глава МИД Германии.

Маас также отметил, что есть опасения относительно поставок газа через территорию Украины после запуска газопровода.

Ранее посол США назвал истинную цель России в проекте по строительству "Северного потока".