Ведущая одного из украинских телеканалов и невеста министра социальной политики Павла Розенка, Елена-Кристина Лебедь, перенесла операцию. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

До этого Лебедь встревожила поклонников новостью о том, что она сломала ногу. Вскоре после этого в сети появилась фотография, которую она опубликовала после пережитой операции. В кадре Лебедь лежит на кушетке, а на руке у нее виднеется катетер. Подробности операции она разглашать не стала.

Фото: Instagram

"20 минут после операции: полет нормальный. Но холодно - трындец! Спасибо всем, кто пожелал удачи", - написала она под фото.

Поклонники артистки не на шутку взволновались. В комментариях они пишут слова поддержки и желают девушке скорейшего выздоровления.

Ранее мы сообщали о том, что Надю Дорофееву экстренно госпитализировали.