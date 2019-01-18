Украинская телеведущая перенесла сложную операцию (фото) [ Редактировать ]
Ведущая одного из украинских телеканалов и невеста министра социальной политики Павла Розенка, Елена-Кристина Лебедь, перенесла операцию. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
До этого Лебедь встревожила поклонников новостью о том, что она сломала ногу. Вскоре после этого в сети появилась фотография, которую она опубликовала после пережитой операции. В кадре Лебедь лежит на кушетке, а на руке у нее виднеется катетер. Подробности операции она разглашать не стала.
Фото: Instagram
"20 минут после операции: полет нормальный. Но холодно - трындец! Спасибо всем, кто пожелал удачи", - написала она под фото.
Поклонники артистки не на шутку взволновались. В комментариях они пишут слова поддержки и желают девушке скорейшего выздоровления.
Ранее мы сообщали о том, что Надю Дорофееву экстренно госпитализировали.
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